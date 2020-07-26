"Ночь аквапарков" без масок и дистанции

В Венгрии отметили "Ночь аквапарков": в субботу вечером десятки пляжей, бассейнов и спа-комплексов принимали гостей, которых ждали не только водные развлечения, но и музыка и танцы. Желающих оказалось столько, что даже до коронавируса всем не хватило бы места. Администрация старалась, как могла:

Тимеа Бесе, директор аквапарка:

"Наши сотрудники моют поручни каждые полчаса, мы постоянно призываем посетителей носить шлёпанцы и мыть ноги".

В руководстве аквапарков заявляют, что хлорка в воде должна убивать вирусы, и в этом смысле плавать безопасно, но остаётся воздушно-капельный путь: о масках и дистанции в такой тесной толпе речь, конечно же, не идёт.

Посетители же говорят, что для них этот праздник — отдых от повсеместных мер безопасности. Для многих это, возможно, последний шанс попасть в спа-центр:

"Возможно, в сентябре-октябре будет вторая волна, и аквапарки тогда снова закроют".

Адам Мадьяр, Euronews:

"Этим вечером никто не вспоминает про коронавирус. Посетители аквапарка ведут себя так, будто никакой пандемии и не было".