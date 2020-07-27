Неаполь возрождается музыкой

Непривычная подготовка к оперному спектаклю: чтобы начать репетицию, музыканты выходят на площадь . Желание вернуться к нормальной жизни перевешивает угрозу нависшей коронавирусной оепасности неаполитанский оперный театр Сан-Карло открывается после карантина пока под открытым небом.

Сан-Карло - старейший в мире постоянно действовавший оперный театр. Он был основан в 1737 году, намного раньше Ла Скалы в Милане и Ла Фениче в Венеции. Сан-Карло- это гордость и сердце Неаполя, часть его идентичности. И то, что его голос зазвучит снова - это важное послание неаполитанцам и всему миру.

Стефан Лисснер (директор театра Сан-Карло): "Это все равно, что сказать: "Мы начинаем снова. Неаполь, город, начинается снова. Театр Сан-Карло помогает этому перезапуску. Это Ренессанс для всех. Знаете, люди будут собираться здесь, чтобы послушать музыку; они и сейчас приходят сюда на репетиции. В близлежащих домах люди выходят на балконы, чтобы слушать музыку, и это здорово!"

На генеральную репетицию оперы "Аида, первого после карантина спектакля Сан-Карло, были приглашены медицинские работник со всей Италии, те, кто все эти дни были на передовой борьбы с коронавирусом, спасали человеческие жизни.

Репетиция проходила в форме концерта, но сотни людей, затаив дыхание, вновь переживали волнующую трагичную историю любви порабощённой эфиопской принцессы Аиды и египтянина Радамеса, начальница дворцовой стражи, ставшего полководцем.

"Мы все возвращаемся к жизни.Мы возвращаемся к нормальной жизни, несмотря на то, что трудности ещё остаются. Важно то, что даже если Covid-19 продолжит своё шествие, то уже так много жизней, как раньше, ему унести не удастся. Вот что имеет большое значение, и это очень важно", - говорит врач скорой помощи Федерико Сизоне. Его коллега Анджело Менгано подтверждает:

"Возвращение к жизни, пусть и под открытым небом, со всеми необходимыми мерами предосторожности и мерами безопасности, это всё равно разительно отличается от предыдущих очень тяжёлых месяцев. Мы их не забываем, но уверенно смотрим в будущее".

Премьера "Аиды" Джузеппе Верди состоится во вторник 28-го июля в центре Неаполя. Увидеть или хотя бы услышать спектакль, а вместе с тем и вновь распробовать вкус реальной жизни смогут практически все желающие жители и гости города.