Миграционный кризис на Лампедузе

В последние дни на итальянский остров Лампедуза прибыли свыше тысячи нелегальных мигрантов и беженцев из Ливии и Туниса. Местные власти объявили о введении режима чрезвычайного положения. По словам мэра Лампедузы Сальваторе Мартелло, на острове сложилась взрывоопасная ситуация. Прибывших постепенно перевозят на Сицилию. сейчас во временном центре размещения мигрантов на Лампедузе находятся в четыре раза больше человек, чем он способен принять.

Между тем изменился процесс нелегальной перевозки людей в Италию, контрабандисты делят маршрут на несколько этапов, на последнем мигрантов и беженцев на небольших лодках к итальянскому берегу сопровождаю рыболовные суда.

По данным Международной организации по миграции, около сотни человек сейчас рискуют утонуть в Средиземном море, они бежали из Ливии в Европу.

По данным неправительственного проекта поддержки мигрантов Alarm Phone, еще около 40 человек находятся на судне в территориальных водах Мальты.

По оценкам ООН, с января по апрель в три раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число попыток морским путей добраться до Европы из Ливии.