Власти Лампедузы требуют решительных мер

Мэр острова Лампедузы требует от правительства Италии решительных мер по разгрузке острова. В центре временного размещения находятся 950 нелегальных мигрантов — ровно в 10 раз больше того числа, на которое он рассчитан. В ночь на субботу на остров привезли ещё 250 человек. Им придётся оставаться в порту.

Активисты ультраправой парти "Сперва Италия" организовали на Лампедузе акцию протеста: они прыгнули в воду у причала, чтобы, по их словам, выяснить, станет ли береговая охрана спасать из моря итальянцев.

Опасность неконтролируемых вспышек коронавируса серьёзно беспокоит местные власти. Нелегалы, попавшие в Италию, должны на общих основания пройти 14-дневный карантин. Но центр, расположенный на Сицилии, так же переполнен: в палатках, рассчитанных на сто человек, живут по 500. Поэтому паромы, вывозящие обитателей Лампедузы, приходят нечасто.

Власти острова сообщают, что только за последний месяц на Лампедузу прибыли около тысячи человек.