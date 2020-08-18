ЕС поможет Тунису в борьбе с нелегальной миграцией

Евросоюз обещает Тунису помощь и поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В понедельник представители ЕС и Италии провели серию переговоров с руководителями североафриканской страны.

По данным МВД Италии, за последний год число прибывающих в страну нелегалов возросло в два раза, причём из Туниса их стало больше, чем из соседней Ливии, где не прекращаются конфликты.

Соглашение с Тунисом об ограничении миграции уже существует, но в конце июля Рим заморозил перевод очередного транша помощи: по мнению властей Италии, соседи предпринимают недостаточно усилий.

В руководстве Туниса признают проблему, заявляя, что главная причина эмиграции — огромная безработица. Ещё до коронавируса её уровень составлял 15%, а сегодня каждый пятый житель страны не имеет постоянного дохода.

В Риме на этом фоне подчёркивают, что продолжат отправлять обратно тех, кому отказано в убежище: больше недели назад возобновились прерванные из-за карантина чартерные рейсы, на которых нелегалов возвращают в Тунис.