Поджог собора в Нанте: обвиняемому назначена психиатрическая экспертиза

"Испуган и растерян", так описал состояние главного подозреваемого в поджоге кафедрального собора в Нанте его адвокат.

39-летний уроженец Руанды, помогавший церковной службе на добровольной основе, был арестован накануне, он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Мотивы преступления пока не ясны, обвиняемому назначена психиатрическая экспертиза.

По версии СМИ, мужчина безуспешно пытался получить статус беженца и мог пойти на поджог из-за бессилия перед французской бюрократией. Он должен был покинуть территорию Франции в ноябре прошлого года

Его душевное состояние, вы слышали, вы видели его, есть какое-то облегчение, он на самом деле испуган, растерян. Я не буду вдаваться в подробности, но вы можете себе представить, как он может себя чувствовать в такой ситуации Кентэн Шабер адвокат подозреваемого

По словам прокурора Нанта Пьера Сеннеса, обвиняемый признался, что поджег собор в трех местах: главный и малый органы, а также электрический щиток. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел 18 июля. Уничтожен один из старейших органов Франции, созданный в XVII в., часть витражей, сгорела картина мастера религиозной живописи XIX столетия Ипполита Фландрена.