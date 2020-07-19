Пожар в Нанте: задержан выходец из Руанды

Во Франции по делу о поджоге в соборе Святых Петра и Павла в Нанте утром в воскресенье был задержан 39-летний выходец из Руанды. Мужчина на добровольных началах помогал епархии и именно он "отвечал за закрытие собора в пятницу вечером". Пока, по словам прокурора Нанта, следствие хочет лишь уточнить некоторые элементы расписания этого человека. Это же отмечает и адвокат руандийца.

"Пока ничто напрямую не связывает моего клиента с пожаром. Отмечу также, что в пожаре никто не пострадал и не погиб", - сказал мэтр Кентен Шабер.

В результате пожара были уничтожены бесценные реликвии: старинный орган эпохи барокко и уникальные витражи восточного фасада. Жители Нанта негодуют.

"Огонь вспыхнул сразу в трех местах. Можете рассказывать что угодно, но мне сложно поверить в случайность".

"Все объекты культурного наследия должны охраняться круглосуточно, особенно такие значимые. Они находятся под угрозой, не стоит заблуждаться на этот счет".

Французский фонд наследия уже объявил о сборе пожертвований на реставрацию собора. Представители организации обещают, что все собранные деньги пойдут исключительно на реставрацию.