Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте: главная версия - поджог

Французским властям предстоит определить масштаб ущерба, нанесенного кафедральному собору Святых Петра и Павла в Нанте. Здесь в субботу утром вспыхнул пожар. Под угрозой оказалось одно из сокровищ исторического наследия Франции. За несколько часов огонь удалось локализовать. Однако старинный орган собора безвозвратно потерян.

По словам прокурора Нанта, основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара. "На это указывает наличие трех разных очагов возгорания. Один - на уровне большого органа, и два - слева и справа от нефа. Так что не случайно этим утром было открыто уголовное дело по факту умышленного поджога сооружения", - сказал Пьерр Сенн.

Лоран Ферле, пожарный: "Пожарным пришлось иметь дело с очень сильным пламенем охватившим орган, расположенный за большим круглым окном. Мы сосредоточились на этом. В то же время мы осмотрели все здание на предмет защиты находящихся там произведений искусства".

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.