Великобритания-Испания: неожиданный карантин

Великобритания без предупреждения ввела обязательный двухнедельный карантин для всех авиапассажиров, прибывающих из Испании. Причиной называют резкий рост числа инфицированных британских туристов, которые возвращаются с Иберийского полуострова. Но под карантин попадают не только отдыхающие:

"Я понимаю, почему это сделано — чтобы остановить распространение, но это сделано безо всякого предупреждения. Я купила билеты несколько недель назад, а вчера вечером они вдруг заявили, что мне придётся отправляться на карантин. Я ничего не могу поделать, я не смогу выйти на работу. Кошмар какой-то".

Министерство иностранных дел Великобритании теперь рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Испанию, за исключением случаев крайней необходимости.

Испанские власти призвали Лондон исключить из карантинного списка хотя бы тех, кто прибывает с Балеарских и Канарских островов: по данным Мадрида, на этих курортах эпидемическая ситуация гораздо лучше, чем в самой Великобритании.

В Испании в целом положение сейчас несравнимо с пиком эпидемии, но после снятия карантина периодически отмечаются довольно масштабные локальные вспышки, и в некоторых регионах власти вновь вводят ограничения.