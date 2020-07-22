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Бизнес

Авиакомпании предлагают единую программу тестирования

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 Павел Барсуков
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Авиакомпании предлагают единую программу тестирования
Авторское право  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Представители крупнейших авиакомпаний мира направили совместное письмо руководству Сое динённых Штатов и Евросоюза. Документ подписали главы "Люфтганзы", "Юнайтед Эрлайнс", "Америкэн Эрлайнс" и группы, объединяющей "Бритиш Эйрвэйс" и "Иберию".

Компании предлагают организовать единую европейско-американскую систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая помогла бы вернуть пассажирам уверенность в безопасности и возобновить трансатлантические перелёты. Сам механизм быстрой проверки уже достаточно отработан, например во Франкфурте-на-Майне — крупнейшем европейском хабе — пассажирам предлагают такую услугу уже около месяца. Остаётся выработать общую систему обмена информацией.

Европейский Союз с середины июля разрешил международное авиасообщение, но лишь с некоторыми странами, в число которых США не входят. Сами Штаты ввели запрет на въезд из шенгенской зоны в мае и пока не снимают его.

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