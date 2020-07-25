На улицы Хабаровска вновь вышли тысячи протестующих

Тысячи людей вышли на улицы Хабаровска на новую акцию в поддержку арестованного теперь уже бывшего губернатора края Сергея Фургала. Демонстранты прошли шествием по центру города и собрались на митинг у здания краевой администрации. Звучали лозунги «За Фургала вся страна», «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», а также призывы ко всей России поддержать это протестное движение. Были и политические лозунги — за честные выборы и за отставку президента Владимира Путина.

Жители края протестуют уже третью субботу подряд. По оценкам региональных изданий, на улицы вышли до нескольких десятков тысяч человек. Мэрия Хабаровска заявляет о 6,5 тысячах демонстрантов. Хотя акции не согласованы, здесь, в отличие от других городов, полиция не препятствует их проведению.

Член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018-м, — тогда он с большим отрывом победил во втором туре выборов кандидата от Единой России Вячеслава Шпорта. 9 июля Фургал был задержан, а затем арестован по делу об организации убийств. Свою вину он не признаёт.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку «в связи с утратой доверия» и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата ЛДПР Михаила Дегтярёва. Последний отказался выходить к протестующим и заявил о причастности иностранцев к организации массовых выступлений.