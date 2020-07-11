В Хабаровске прошла массовая акция в поддержку задержанного губернатора

В Хабаровске прошла акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала. Стихийная акция началась с марша по городу и закончилась после митинга у здания правительства Хабаровского края.

Эта акция может быть самой массовой за всю историю Хабаровска. По разным оценкам, на улицы вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек. Официальной статистики нет.

Митинги также прошли в Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей, совершенных 15 лет назад на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания губернатор был доставлен в Москву.

Через несколько часов после ареста Фургала были задержаны два депутата Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов (Фургал также состоит в ЛДПР).

К настоящему моменту петиция в поддержку губернатора собрала более 40 тысяч подписей. Ее авторы пишут, что Фургал стал "костью поперек горла "Единой России", а также перечисляют, что было сделано за те два года, что задержанный занимает пост губернатора.

"Народ увидел, что все-таки власть может учитывать интересы жителей края, появляется информация, намеренно выставляющая Сергея Ивановича Фургала в худшем свете, очерняющая его честь и достоинство", - говорится в петиции.