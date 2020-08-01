Четвёртая протестная суббота в Хабаровске

Четвёртая суббота подряд в Хабаровске отмечена массовыми акциями протеста. Тысячи людей вышли на улицы города в поддержку арестованного и уволенного губернатора Сергея Фургала. Они требуют освободить политика, которого обвиняют в организации убийств, или хотя бы вернуть его в Хабаровск и доверить это дело суду присяжных.

Звучали также лозунги за смену власти в стране и за пересмотр отношений Москвы с регионами. По словам одного из участников акции Петра Смирнова, протестующие хотят отстоять свой выбор:

«Сейчас у нас наш выбор отбирают. У людей появилось какое-то окошко в жизни — его закрыли. Мы выходим, чтобы это окошко опять открылось и теперь уже не только для нас, а для всей России, потому что Россия вся в таком же положении находится».

Член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края осенью 2018, победив с большим отрывом кандидата от «Единой России». В начале июля политика задержали, увезли в Москву, а затем арестовали. Ему предъявлены обвинения в причастности к убийствам предпринимателей в 2004-2005 гг. Фургал настаивает на своей невиновности.