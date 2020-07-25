Болсонару выздоровел

Президент Бразилии Жаир Болсонару, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении. Четвертый тест с 7 июля, когда у него была выявлена инфекция, дал отрицательный результат. Этой новостью Болсонару поделился в своем Twitter.

До заражения бразильский президент поначалу вообще отрицал существование вируса, а когда COVID-19 стал стремительно распространяться по стране, не вводил жестких ограничительных мер. Именно такой его политикой многие эксперты и объясняют масштабы эпидемии в Бразилии, она занимает второе место в мире по числу заражений - более 2,2 миллионов. 85 тысяч человек скончались.

Болсонару по-прежнему критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах, и выступает за так называемую "вертикальную изоляцию", при которой дома должны оставаться только граждане из группы риска и те, кому за 60.