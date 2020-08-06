Известный в Бразилии вождь стал жертвой ковида

Аритана, один из самых известных вождей коренных народов Бразилии, стал жертвой ковида: лидер народности Явалапити скончался в возрасте 70 лет. Его госпитализировали две недели назад. Поездка в больницу в Гоянии заняла у вождя и его спутников 10 часов. Он оказался одним из немногих бразильских индейцев, всё же добравшихся до медицинского учреждения.

Ванда Ортега, лекарь:

"Здесь не дождаться никакой помощи. Я здесь единственная, кто может поможет помочь. Тут есть люди с диабетом, гипертонией — им не добраться даже до самого простого медицинского пункта".

Защитники прав коренных народов обвиняют бразильские власти в том, что они не предпринимают никаких мер по защите индейцев, в частности — недостаточно информируют их о реальной опасности. Многие индейцы весьма скептически относятся к новостям из "большого мира", а в крайнем случае пытаются защититься традиционными способами.