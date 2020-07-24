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мир

Россия возобновляет авиасообщение

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 Кнарик Хачатрян
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Россия возобновляет авиасообщение
Авторское право  YURI KADOBNOV/AFP
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Россия возобновляет регулярные и чартерные международные авиарейсы после четырёх месяцев закрытия границ из-за пандемии. Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями. С первого августа планируется восстановить сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Введенные ранее ограничения на число прибывающих в Москву и другие регионы РФ пассажиров отменены.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил в пятницу:

"Это решение о возобновлении международного авиасообщения, и при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону".

На первом этапе полёты в Великобританию будут совершаться частично - только в Лондон. В Турцию рейсы в Анкару и Стамбул откроются с 1 августа, а с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Министерство транспорта РФ сообщило, что переговоры о возобновлении воздушного сообщения ведутся с ещё 30 странами.

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