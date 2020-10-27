В России вводится всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор. Оно вступает в силу с 28 октября.

Россияне обязаны будут носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

Также Роспотребнадзор приостановил работу развлекательных заведений и заведений общепита с 23:00 до 06:00 и обязал усилить режим дезинфекции в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

В документе сообщается о рекомендациях регионам, которые могут, исходя из санитарной обстановки, вводить ограничения на ночную работу кафе, ресторанов, баров и клубов.

В Москве доступ в подобные заведения с 17-го октября возможен только через систему check-in.

С этого же дня в столичной области был введен запрет на посещение развлекательных мероприятий в ночное время.

Оперштаб передает, что в Москве за сутки были выявлены свыше 4 300 случаев заражений, это минимальное число инфицированных за последние 11 дней.

Рост же летальных исходов стал наивысшим - за прошедший день от COVID-19 в целом по стране умерли 320 человек.

Власти сообщают, что за то же время были проведены более 400 тысяч тестов на выявление инфекции.

Стало также известно, что Росздравнадзор запросит в региональных правительствах данные о потребности стационаров в медицинском кислороде.

В прессе были публикации, в которых говорилось о возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации этого средства выхаживания пациентов с COVID-19.