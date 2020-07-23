Штат Орегон против Дональда Трампа

Пока на улице манифестанты протестовали против ввода федеральных сил в Портленд, в окружном суде Орегона шли прения по поводу иска, который был подан в отношении решений центральных властей генпрокурором штата Эллен Розенблюм.

Она обвинила федералов в противоправных действиях при задержании демонстрантов и излишнем применении силы.

По словам Джоселин Меррил, гражданской активистки, "мы не сообщество преступников и криминальных личностей, мы не заслуживаем такого отношения со стороны нынешней центральной администрации, которая использует силу против жителей города. Мы сообщество матерей, братьев, сестер, всех тех, кто считает, что лишь объединив усилия в борьбе против расизма и в утверждении ценности жизни афроамериканцев, можно одержать успех".

Со своей стороны и.о. главы Министерства внутренней безопасности Чед Вулф заявил, что федеральные правоохранительные органы были использованы для борьбы с преступностью в охваченном беспорядками Портленде из-за бездействия местных стражей порядка.