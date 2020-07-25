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США

Беспорядки в Портленде: суд разрешил задержания

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 Ольга Кепински
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Столкновения протестующих с федеральными агентами в Портленде
Столкновения протестующих с федеральными агентами в Портленде   -   Авторское право  Marcio Jose Sanchez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Столкновения между протестующими и федеральными агентами возобновились в ночь с пятницы на субботу в американском Портленде. Демонстранты в очередной раз пришли к зданию федерального суда с криками "Жизни чернокожих важны" и "Федералы, убирайтесь домой".

Протестующие закидывали фасад петардами и бутылками. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее суд отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.

Федеральные агенты, направленные в Портленд президентом Трампом для подавления беспорядков, арестовали десятки людей во время ночных демонстраций.

Президент США не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка.

Демократические власти в Орегоне говорят, что федеральное вмешательство только усугубило итак напряженную обстановку в городе.

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