Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

США: маска для президента

Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
США: маска для президента
Авторское право  أ ب
Размер текста Aa Aa

Президент США Дональд Трамп впервые на публике надел защитную маску. Это произошло в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где Трамп встретился с госпитализированными военнослужащими и медработниками. Несколько дней назад глава государства пообещал надеть маску во время этого визита, и сдержал слово. Ранее Трамп неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски.

Несмотря на всплеск заболевания COVID-19 в штате Флорида вновь открылся тематический развлекательный парк Диснейлэнд. Посетители должны носить маски и соблюдать другие меры санитарной безопасности. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,2 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли около 134,6 тыс. человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube