Фрайбург: беженцы получили сроки за изнасилование

В Германии вынесен приговор по делу о групповом изнасиловании 18-летней девушки во Фрайбурге в 2018 году. Десять мужчин, преимущественно беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, признаны виновными. Один оправдан.

Главный обвиняемый получил 5,5 лет тюрьмы, семеро других - от 3 до 4 лет, ещё двое - условные сроки. Судебный процесс длился 13 месяцев. Из-за пандемии он был прерван с марта по май.

Судьи сочли доказанным, что мужчины, которым на момент совершения преступления было от 18 до 30 лет, во время вечеринки подсыпали девушке наркотик, а затем затащили в кусты и насиловали в течении нескольких часов.

Это преступление, оживило в немецком обществе дебаты о том, не слишком ли либеральна политика страны по отношению к беженцам. В 2016 году году во Фрайбурге громкий резонанс вызвало другое изнасилование молодой женщины беженцем из Афганистана.