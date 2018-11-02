Фрайбург: полиция ищет насильников

Полиция немецкого города Фрайбург разыскивает еще двух подозреваемых по делу о групповом изнасиловании 18-летней студентки. До сих пор были арестованы восемь человек - семь граждан Сирии и один немец. Преступление было совершено 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который предположительно было добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего этот парень и еще несколько мужчин изнасиловали девушку. Пострадавшая, как сообщается, находится в стабильном состоянии.