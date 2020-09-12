Британские подростки подверглись насилию в Италии

В итальянской провинции Матера по делу о групповом изнасиловании двух британских девушек задержаны четверо мужчин. Возраст подозреваемых от 19-ти до 23 лет. О произошедшем в полицию сообщили сами пострадавшие. По их словам, преступление было совершено на вилле во время вечеринки.

Пьетро Аржентино, прокурор: "Этим парням удалось выстроить приятельские отношения с несовершеннолетними девочками и втереться в доверие. Позже к ним подошли другие люди, пришедшие на вечеринку. Они воспользовались скажем так состоянием эйфории девушек, скорее всего всего вызванным употреблением алкоголя". "Девочки подвергались насилию в течение четверти часа. Затем группа мужчин, предположительно состоявшая из восьми человек, покинула место, где было совершено нападение".

На вечеринку 15-летние девочки пришли со своей старшей сестрой: в какое то время она потеряла их из виду. Пострадавшие были направлены в больницу. Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося. В доме одного из подозреваемых проведен обыск.