Британская оппозиция обвиняет премьер-министра Бориса Джонсона в том, что правительство долго и сознательно игнорировало "угрозу, исходящую от России". Основанием послужила публикация доклада парламентского комитета по разведке и безопасности. Документ под названием "Россия" был готов ещё прошлой осенью, но обнародован только сейчас.

Кир Стамер, лидер оппозиции:

"Премьер-министр получил этот доклад десять месяцев назад. Учитывая, что угрозу называют прямой и явной, почему же премьер-министр сидел на этом докладе так долго?"

Осенью Джонсон отказался публиковать доклад из-за грядущих выборов. Премьер ещё раньше неоднократно заявлял, что скандал слишком раздут, и что никаких доказательств успешного влияния России в документах нет.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Граждане этой страны голосовали за 'брексит' не потому, что на них надавила Россия, что они подверглись российскому влиянию, а потому, что они хотели вернуть себе контроль".

Среди прочего, авторы документа анализировали возможность влияния России на исходы референдумов о независимости Шотландии и о "брексите". При этом депутаты подчёркивают, что речь идёт не столько о каких-то конкретных действиях Москвы, сколько о том, что правительство Джонсона вообще никак не пыталось даже проанализировать возможности России.

В Москве в любом случае все обвинения отвергают, а положение доклада о "прямой и явной угрозе" назвали "высосанным из пальца".