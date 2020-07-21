Угроза, "высосанная из пальца"

Российское влияние в Соединенном Королевстве — "новая норма". Такой вывод содержится в докладе Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности. Авторы доклада обвинили Москву во "вредоносной деятельности в киберпространстве", в том числе с привлечением "организованных преступных группировок" и в "продвижении дезинформации".

Британские депутаты утверждают, что власти не проявили должного внимания. "В этом и заключается суть происходящего. Политические отговорки здесь неуместны. Они не захотели понять масштабы воздействия от вмешательства в состоявшиеся политические события, включая референдум по выходу из состава ЕС", — говорит член парламентского комитета Стюарт Хози.

Документ был подготовлен еще в марте, но его публикация была заблокирована премьер-министром Борисом Джонсоном и затем неоднократно откладывалась.

Прямых свидетельств того, что Кремль пытался оказать влияние на избирателей, парламентарии не нашли, но призвали бороться с российской угрозой. "Мы имеем дело с противником, который в ближайшее время никуда не денется. Почему наши министры не хотят разобраться в этом, извлечь уроки и, возможно, если потребуется, что-то изменить, об этом нужно их спросить", — говорит член парламентского комитета Киван Джонс.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела. Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что даже если какие-то обвинения будут иметь место, они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения".

А по словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, "высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке" и отметила, что с его публикацией "сенсации не случилось".

Авторы доклада утверждают, что представители российской элиты, "тесно связанные" с президентом Владимиром Путиным, интегрированы в британские деловые и политические круги.

Правительство Соединенного Королевства заявило, что необходимости проводить расследование нет из-за отсутствия прямых доказательств.