Россиянам обещают кешбэк за отпуск

Граждане России, путешествующие по своей стране, смогут получить от правительства "кешбэк" — частичный возврат средств, потраченных на отдых. Правда, только в том случае, если тур организован в регион из списка, утверждённого правительством, и если поездка будет оплачена картой "Мир".

В зависимости от стоимости, кабмин обещает вернуть до 20% средств. На эти цели Ростуризму выделено 15 миллиардов рублей из резервного правительственного фонда — распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Предполагается, что в программе примут участие до трёх миллионов россиян.

Акция начнётся с 15 августа и продлится до конца года, при этом в октябре список регионов будет расширен: например, туда осенью войдут популярные курорты, которые летом, по данным туроператоров, не испытывают особых проблем с привлечением гостей.

Эта мера призвана стимулировать туристическую отрасль, которая несёт огромные потери из-за коронавируса, и стимулировать развитие туризма в России — в условиях, когда международное сообщение формально закрыто до сих пор и дата его возобновления неизвестна.