Аэропорты готовы, но дата неизвестна

Московские аэропорты готовы к возобновлению международных рейсов. В медпунктах предлагают пройти экспресс-тест на коронавирус, в течение часа обещают выдать результат и свидетельство на русском и английском языках. Услуга платная; она понадобится туристам, вылетающим в страны, которые пускают к себе только с отрицательным результатом теста, сделанного непосредственно перед поездкой.

Правда, дата возобновления рейсов за рубеж пока не определена, как и список стран, которые согласятся принимать российские самолёты. Внутренние же рейсы в России постепенно возобновляются с начала июня.

Международные полёты "Аэрофлот" осуществляет и сейчас, но в ограниченном объёме — для эвакуации граждан и обслуживания неотложных поездок — по работе, учёбе или для лечения.

При этом в Росавиации предлагают, для снижения риска, разрешить регулярные международные рейсы лишь из шести крупнейших городов — Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.