Кардинально снизить уровень СО2, чтобы к 2050 году прийти к углеродно-нейтральной экономической модели. Такая цель была поставлена Еврокомиссией в начале года, когда был создан так называемый Справедливый переходный механизм.

Но это было до эпидемии COVID-19. Сегодня руководство ЕС формально от заявленной цели не отказывается, но на фоне кризиса бюджет на экологию и многие другие направления был пересмотрен в сторону уменьшения, причем тоже довольно кардинально.

На саммите ЕС в Брюсселе после длительных переговоров был принят план восстановления ЕС. В итоге тот самый переходный механизм получит 10 млрд евро. Казалось бы немало, если не знать, что изначально речь шла о сумме в три раза больше. Другое важное направление - исследования и инновации. Согласно утвержденной на саммите ЕС схеме на это будет выделено 5 млрд евро, хотя планировалось 13,5 млрд.

Бюджет на развитие сельской местности также был сокращен, ровно в два раза - 7,5 млрд вместо 15 млрд.

Оставшееся в наследие от Жан-Клода Юнкера масштабная программа investEU, направленная на снижение безработицы и развитие малого бизнеса претерпела еще более значительные изменения - она была урезана сразу на сразу на 24 млрд евро.

Парадоксально, но факт! Пострадала даже программа по развитию здравоохранения в странах ЕС EU4Health. Она создавалась для модернизации больниц и была рассчитана на 9,4 млрд евро, но в итоговом соглашении прошедшего в Брюсселе саммита эта программа даже не фигурирует! Вместо нее появился так называемый Механизм гражданской обороны, направленный на борьбу со стихийными бедствиями и различными ЧП.

Напомним, что переговоры по антикризисному плану ЕС шли очень тяжело - слишком много было разногласий, слишком высоко, пожалуй, была установлена планка. В результате общий бюджет Евросоюза на ближайшие 7 лет был урезан почти на 100 млрд евро. Таковой оказалась цена консенсуса между странами ЕС.