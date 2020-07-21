Агрополитика ЕС: пауза на осмысление

То, что мы находим на полках европейских супермаркетов, то есть практически все, что мы едим, так или иначе связано с общей сельскохозяйственной политикой ЕС. Проще говоря, это деньги, которые Европейский Союз дает фермерам.

Более 58 миллиардов евро - вот сумма, выплаченная за год по линии Общей сельхозполитики, крупнейшей статьи расходов Европейского Союза. Агросектор составил 39% последнего бюджета ЕС, это втрое больше потраченного, например, на создание новых рабочих мест.

Сельхозполитика считается "общей", потому что все правила, применяемые по отношению к странам-членам, установлены в Брюсселе. Это одна из немногих сфер полностью находящихся под контролем ЕС.

Итальянский депутат Европарламента Паоло де Кастро, координирующий комитет по сельскому хозяйству, признает: "Сельскохозяйственная политика стоит очень дорого, но одновременно хочу пояснить, что эти средства используются не только для поддержки 10 миллионов фермеров, но и всех 450 миллионов европейцев".

Изначально Общая сельхозполитика опиралась на два принципа. Первый - дать деньги фермерам и так поддержать их бизнес. Второй - финансировать проекты в сельской местности, с тем, чтобы сделать ее привлекательнее для жизни.

Впоследствии Европейская комиссия инициировала реформу, предложив учитывать 9 критериев и приоритетов в рамках единой сельхозполитики. Например, уделять гораздо больше внимания защите окружающей среды и биоразнообразия.

ЕС запланировал выделить фермерам 365 миллиардов евро на период 2021-2027 года, это на 5% меньше того, что было заложено в предыдущем семилетнем бюджете. Такой спад волнует представителей аграрного мира.

Пекка Песонен, генеральный секретарь ассоциации агроработников Copa Cogeca, отмечает: "Мы не просили увеличить бюджет, мы хотели хотя бы сохранить его на текущем уровне, чтобы реально иметь возможность инвестировать в создание более устойчивого производства, чтобы жить за счет нашей деятельности".

Кризис коронавируса задержал осуществление предложенных Еврокомиссией реформ, было решено продлить действующую систему до конца 2022 года. Отсрочка, надеются наблюдатели, позволит переосмыслить некоторые аспекты функционирования отрасли, например, условия, в которых трудятся работники хозяйств.

Депутат Европарламента от "зеленых" Даниэль Фройнд обращает внимание: "Большая часть субсидий сегодня выплачивается с учетом площади, в пересчете на гектар. Мы выделяем средства, не обращая внимания на то, работает ли данный фермер во благо населения, окружающей среды, животных".

Общая аграрная политика давно оставалась предметом споров в Брюсселе и в европейских столицах. Масла в огонь подлил "брексит", так как Великобритания традиционно была важным донором агробюджета ЕС.