Covid-19 продолжает бушевать в странах Евросоюза, а их системы надзора за общественным здоровьем пытаются обнаружить возможные источники новых эпидемий.

Группы защиты потребителей указывают на риски, связанные с промышленным производством мяса и молока. Но природоохранные организации не видят в животноводстве большой угрозы, зато с подозрением смотрят на то, как сельское хозяйство становится более экстенсивным. «Зелёные» осуждают разрушение экосистем и лесов ради увеличение посевных площадей и пастбищ. Из-за этого возрастает возможность передачи заражения дикими животными людей.

Сотрудница организации Greenpeace критикует отсталые методы разведения скота и птицы в агропромышленных комплексах:

"Условия в этих очень индустриализированных животноводческих фабриках, часто плохие как для животных, так и для людей, - говорит Сини Эрайа. – Животные слишком близко находятся друг от друга, а у них часто генетически сходное происхождение. Такие условия могут создать своего рода питательную почву для новых потенциальных бедствий ".

Greenpeace подчеркивает отсутствие видимой связи между нынешней пандемией и интенсификацией сельского хозяйства. Это же отмечают и производители мяса. Со своей стороны, они отвергают обвинения в нарушении правил разведения животных и жестоком с ними обращении.

Генеральный секретарь Европейского союза торговли скотом и мясом, в который входит 20 тысяч компаний и ферм, уверяет, что они соответствуют очень строгим стандартам здравоохранения:

«Пищевая индустрия и, соответственно, мясная промышленность, неукоснительно соблюдают требования безопасности в отношении производства, условий труда и самой еды, – сказал Карстен Майер. – Мы полностью учитываем нынешнюю специфическую ситуацию и соблюдаем дополнительные правила гигиены ".

В Европейском союзе идут переговоры о реформе общей сельскохозяйственной политики. Некоторые евродепутаты предлагают перенаправить финансовую помощь от крупных комплексов к мелким фермам.

«Думаю, мы должны воспользоваться тем, что в Европарламенте сейчас переписывается и обновляется общая аграрная политика. Нужно изменить правила игры и урезать субсидии предприятиям, которые применяют интенсивные и индустриальные методы ведения сельского хозяйства, - сказал либерал Паскаль Канфэн. – Эти деньги должны пойти тем, у кого, наоборот, экстенсивная практика, кто используют луга, у кого фермы менее крупные и менее интенсивные».

Многие общественные организации, встревоженные вспышкой коронавируса, призывают правительства пересмотреть систему производства продуктов питания, а граждан - сократить потребление мяса и молочных продуктов.