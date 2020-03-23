Цифровое сельское хозяйство преображает фермы

Станет ли переход на умное земледелие очередной поворотной точкой в сельском хозяйстве? Учёные считают, что это поможет фермерам работать эффективнее и получать большую прибыль.

Поливать оливковые деревья по телефону

Некоторым из этих оливковых деревьев не менее 100 лет. Они были свидетелями многих этапов сельскохозяйственного прогресса, а сейчас они сами в нём участвуют: цифровые технологии внедряются в агрокомплекс.

На греческом Пелопоннесе люди веками собирали оливки дедовскими методами. А теперь стали приобщаться к передовым технологиям.

Учёные, работающие по программе Евросоюза, создают новые аппараты. Вот, например, этот дрон: он оснащён многоспектральной камерой, которая позволит производителям оливкового масла отслеживать процесс роста и созревания плодов на каждом дереве.

Инженер-исследователь Евангелос Анастасиу работает в Афинском сельскохозяйственном унивеситете.

"Это как если бы мы подняли в воздух микроскоп, - говорит он. - И тогда мы сможем определить, какие деревья крепкие и здоровые, а какие - слабые. Узнав это, мы сможем провести своевременное и целевое лечение".

Другая задача - как можно лучше контролировать орошение. Эта интеллектуальная метеостанция, анализирующая степень влажности почвы, позволяет фермерам поливать дистанционно в нужное время при помощи приложения, установленного на телефоне. Это экономит не только время и деньги, но и драгоценную пресную воду.

Программист SYNELIXIS Костас Праматарис поясняет:

"Это устройство позволяет контролировать состояние почвы и устанавливать разумные нормы. Так, когда влажность почвы падает ниже определённого уровня, включается подача воды, а как только влажность поднимается до нужного уровня, то полив сразу же прекращается".

Влажность почвы контролирует специальный датчик, он фактически позволяет увидеть, что происходит под землёй. Эти технологии всё ещё слишком дороги для многих фермеров. Но, учитывая экологический фактор, они готовы инвестировать в новшества.

"Умные технологии помогут снизить затраты, что для нас, конечно же, очень важно. Кроме того, мы сможем производить больше и расширять производство. Но самое главное это то, что продукция будет отвечать требованиям экологической чистоты. Без новых технологий у нас нет шансов этого добиться", - говорит Антонис Параскевопулос, заведующий отделом сельского хозяйства Трифилии.

Цифровое животноводство

Другая отрасль сельского хозяйства - другой ландшафт. Мы в Швеции, одной из стран, где защите животных придаётся очень большое значение.

Эта ферма также участвет в европейском проекте: учёные проводят испытания оптических датчиков, закрепленных на ухе свиноматки. С их помощью измеряется частота сердцебиений животного - очень важный показатель, позволяющий получить много информации.

Крстоф Вержус - специалист швейцарского центра исследований и развития CSEM:

"Благодаря измерению частоты сердечных сокращений (особенно когда частота сердечных сокращений у данного животного измеряется регулярно), мы узнаем, нет ли у него температуры, не переживает ли оно стресс, не больно ли оно. Мы узнаем обо всём этом ещё до того, как появятся видимые симптомы. Так фермер сможет работать на опережение и принимать правильные решения".

Новые технологии призваны помочь фермерам и во время опороса, это самый ответственный момент. Свиньи должны быть здоровы, чтобы суметь позаботиться о своих детёнышах. Благодаря системе контроля за их самочувствем, Джос и его сын Фрэнк могут действовать более осознанно.

_"Когда я ухожу домой, _ - говорит Фрэнк Ботерманс, - я не знаю, что в это время происходит в свинарнике. А с помощью этих данных я могу и дома узнать о том, не подошло ли время той или иной свиноматке родить. Так что я уже знаю, чего мне ждать утром".

Через интерент-шлюз организуется передача всех данных, в том числе о качестве и температуре воздуха. Оснащённое такими технологиями сельскохозяйственное предприятие уже мало похоже на ферму в традиционном понимании. Это уже цифровая ферма.

Андерс Герлин занимается исследованиями в Шведском университете сельскохозяйственных наук:

"Каждое животное очень важно, ценно и имеет свое право на благополучие. Поэтому мы должны следить и заботиться о каждом животном, и точное, умное животноводство помогает достичь этой цели".

Ожидается, что к 2025 году мировой рынок фермерских хозяйств с инновационнами технологиями удвоится и достигнет 16 млрд евро.