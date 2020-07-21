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мир

Депутаты Европарламента изучают итоги саммита ЕС

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 Ирина Шелудкова
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Депутаты Европарламента изучают итоги саммита ЕС
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Итоги саммита ЕС начали изучать депутаты Европарламента. Европейские лидеры приняли семилетний бюджетный план сообщества и одобрили создание внебюджетного фонда восстановления экономики. Но при этом обнажились серьезные разногласия между донорами евроказны — богатыми странами Северной и Западной Европы — и ее бенефициарами — странами Восточной и Южной Европы.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони говорит: "Да, мы показали свои расхождениях во взглядах, но вместе с тем мы поняли, что Европа сильнее этих разногласий. В целом этот план ориентирован на помощь самым пострадавшим странам. Для этого он и был разработан, но он также будет использован для укрепления экономики всех стран ЕС".

Для того чтобы пойти на компромисс со странами так называемой "прижимистой четверки", выступающими против бесплатной раздачи денег, был урезан бюджет в области здравоохранения, сокращено финансирование научно-исследовательской деятельности, а менее богатые государства получат меньше средств на переход к "зеленой экономике". Председатель Европарламента Давид Сассоли уже предупредил, что депутаты потребуют вернуть часть денег на все эти проекты.

Вместе с тем европейские лидеры впервые в истории договорились по вопросу общих долговых обязательств, льготные займы будут обеспечены за счет сильного кредитного рейтинга Еврокомиссии.

"Еще несколько недель назад такое невозможно было представить, а сегодня у нас есть соглашение, в рамках которого появляется общий долг ЕС. Это очень большая сумма и эти деньги будут использованы для трансграничных переводов", — говорит политический аналитик Марта Пилати.

В четверг состоится внеочередное заседание Европарламента, на котором депутаты озвучат свои требования.

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