Гордиев узел саммита ЕС

Саммит ЕС был анонсирован как двухдневный, но переговоры продолжаются вот уже четвёртый день. Напряжённость, возникшая при обсуждении бюджета на 2021-2027 годы и планов по восстановлению экономики стран, наиболее пострадавших от пандемии, не спадает. Средства для фонда восстановления (750 млрд евро) планируется занять у международных банков, с тем, чтобы все государства ЕС выплачивали их вплоть до 2056 года.

"Я думаю, что это действительно очень трудные переговоры. Речь идёт не только о больших деньгах, но и, в сущности, об изменении контуров Европейского валютного союза, - считает Гунтрам Вольф, директор института Брейгеля , исследовательского центра европейской политики и экономики. - Впервые ЕС занимает деньги, чтобы дать их странам в качестве грантов. Таким образом, это действительно изменит правила игры, по которым работал валютный союз и Евросоюз. Я думаю, что на самом деле это в некотором смысле вопрос о разделе суверенитета, вот почему это так сложно".

Бурные дискуссии вызвало предложение Еврокомиссии увязать финансирование стран из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Это означает заморозку помощи странам, игнорирующим эти принципы.

"Они должны согласовать вопрос верховенства закона, который остаётся всё еще большим камнем преткновения, - говорит Гунтрам Вольф. - Я думаю, что совершенно недопустимо, чтобы так много денег было отдано странам без каких-либо гарантий. Нужно гарантировать , что деньги будут действительно расходоваться в соответствии с законом. Это, безусловно, один из самых важных моментов, который должен быть как следует согласован".

Инициатива Еврокомиссии вызвала резкие возражения Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора ЕС о возможных санкциях за нарушение европейских ценностей.

Если прийти к согласию на этом саммите ЕС не удастся, то в ближайшие дни придётся созвать ещё один, внеочередной.