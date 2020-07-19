Саммит ЕС: третий день - консенсуса нет

Третий день напряженных встреч подошел к концу. А лидеры Евросоюза все еще бьются над проектом бюджета на 2021-2027 годы и планом восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики.

"Нам до сих пор не удалось договориться о конкретном размере бюджета и распределении антикризисных фондов: сколько денег будет выделено в виде грантов, а сколько - в виде кредитов. Хотя за последние два дня по ряду вопросов мы значительно продвинулись вперед", - заявил Микал Мартин, премьер-министр Ирландии.

Жаркие дискуссии разгораются вокруг одной цифры: 1,8 трлн евро. Это и есть семилетний план бюджета и программа восстановления экономики ЕС. По многим вопросам у его членов диаметрально противоположные позиции. Страны Восточной Европы против обусловленности бюджетного финансирования соблюдением принципа верховенства права. Наиболее пострадавший от коронавируса Юг не согласен с желанием Севера уменьшить долю грантов при распределении антикризисных фондов, а также заставить их получателей проводить реформы.

Джек Пэррок, корреспондент Euronews, передает из Брюсселя: "На самом деле, этот саммит ЕС ничем не отличается от предыдущих, во всяком случае, по одному параметру: каждый из приехавших сюда лидеров рассчитывают вернуться домой и предст авить достигнутые договоренности своим избирателям как победу. Разница в другом: сегодня здесь говорят о слишком больших суммах, ставки особенно высоки".

Франция и Германия предлагают выделять средства странам ЕС в виде беспроцентных субсидий. С этим категорически не согласны страны "экономной четверки" - Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Их лидеры отстаивают и жесткий контроль над тем, на что пойдут деньги.

"Они требуют единогласного принятия национальных планов восстановления экономики. При таком раскладе любая страна-член ЕС сможет наложить вето на решение другой страны-члена о том, как тратить деньги", - отмечает политолог Мария Пилати.

Разногласия у участников есть и по поводу того, как сделать европейскую экономику более "зеленой".

Бюджет должен быть составлен и принят до конца текущего года.