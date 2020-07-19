Саммит ЕС: двух дней оказалось мало

Лидеры стран Евросоюза за два дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования нового семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии и попытаются найти компромисс сегодня. Строгого контроля за выделением средств на национальные проекты добивается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, требующий, чтобы оно единогласно одобрялось всеми государствами-членами ЕС.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Когда мы говорим о кредитах, нужно говорить и о реформах. А если ряд стран, даже большинство, хотят превратить часть кредитов в субсидии, тогда нам необходимо знать, что на самом деле происходит. И мы сделали для этого соответствующие предложения".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признал, что наиболее острая дискуссия идет с Рютте.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Схватка очень тяжелая. Его позиция очень жесткая, закрытая. Потому что он хочет только того, чего хочет. Поэтому его предложения о наложении вето, о единогласии и привлечении совета на операционном этапе с юридической точки зрения, с политической, не очень осуществимы".

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но дипломаты допускали, что он затянется на третий день. Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель должен представить участникам встречи, позиции которых пока не сближены, новое компромиссное предложение.