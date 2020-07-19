Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр

В столице Франции в рамках проекта Paris Plages открылся плавучий кинотеатр. Учитывая опасения в связи с возможной второй волной коронавирусной инфекции, это, считают многие, хорошая альтернатива традиционным формам просмотра фильмов в закрытых помещениях.

Пляжи на берегу Сены открываются ежегодно в период летних отпусков, что бы оставшиеся в Париже люди и туристы могли отдохнуть и развлечься.

В субботу 18 июля, расположившись на стоящих на Сене двух-трехместных катерах, или устроившись в шезлонгах, расставленных на набережной с соблюдением правил социального дистанцирования, зрители смогли посмотреть комедию французского режиссера Жиля Леллуша "Непотопляемые".