Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля

Почти четыре месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции артисты бразильского цирка Estoril не могли выступать на сцене. Сейчас они нашли такую возможность. Их вдохновила модель, используемая для кинотеатров. Речь идет о площадках, где зрители могут смотреть фильмы, не выходя из своих автомобилей. Именно эта схема (со скидкой на специфику представлений) и была предложена любителям цирка. В данном случае шатер рассчитан на 40 автомобилей. Цена билета варьируется от 15 до 20 (в пересчете на доллары США).
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