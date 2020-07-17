В Брюсселе идёт первый после начала пандемии Саммит ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза встречаются в Брюсселе впервые после вспышки коронавируса, чтобы обсудить вопрос на триллион евро. Премерно таким будет объём общего бюджета, часть которого пойдет на борьбу с распространением инфекции. Ещё 750 миллиардов предлагается собрать в фонд восстановления ЕС.

По прибытии в здание Евросовет президент Франции дал свою оценку ситуации:

«Это момент истины для Европы, - сказал Эммануэль Макрон. - Мы переживаем беспрецедентный кризис здравоохранения, а также экономический и социальный кризис, они требуют гораздо большей солидарности и амбиций».

Но 27 лидеров пока расходятся во мнении о том, как собрать деньги на ликвидацию последствий пандемии. Более богатые страны не хотять заимствовать на рынке капитала от имени всего Евросоюза, зная, что отдавать его придётся в основном им, а не тем странам, у кого и так большой национальный долг.

Кроме того, так называемая «бережливая» четвёрка во главе с Нидерландами предлагает выдавать кредиты, а наиболее пострадавшие Италия и Испания хотели бы получать безвозвратные гранты.

Председатель Саммита нужно найти компромисс.

«Я знаю, это будет очень сложно, потому что речь идет не только о деньгах, но и о людях, о европейском будущем, о нашем единстве, - сказал Шарль Мишель. - И даже если это сложно, я убежден, что если есть политическая смелость, это возможно».

Тем временем на брюссельской улице шла демонстрация на тему, которой были посвящены предыдущие встречи в верхах, - изменения климата. Её участники требуют, чтобы собранные деньги пошли на создание зелёной экономики, а не восстановление прежней, загрязнявшей планету.