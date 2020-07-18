Саммит Евросоюза: первый день — комом

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

В связи с этим запланированная пресс-конференция главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогу первого дня работы саммита была отменена.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще до начала саммита отметила: "Я ожидаю, что переговоры будут очень, очень сложными". Вторил ей и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, на саммите нужно прийти к компромиссу, чтобы восстановительный план и долгосрочный бюджет ЕС позволили в ближайшие годы обеспечить европейский экономический, социальный, экологический перезапуск.

По словам одного из участников, переговоры в первый день саммита заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть "свое видение управления фондом восстановления".

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что рассчитывает на новое предложение по бюджету и антикризисному плану, которое будет отвечать ожиданиям так называемой "бережливой четверки" в составе Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции.

Восстановительный план был предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд в виде субсидий и 250 млрд в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро. Разногласия участников саммита касаются, в том числе, размеров бюджета и соотношения субсидий и займов.