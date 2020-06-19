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Брюссельское бюро

Итоги Саммита ЕС оказались скромными

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 Ana LAZARO
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Итоги Саммита ЕС оказались скромными
Авторское право  Olivier Hoslet/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Почти безрезультатными оказались переговоры по видеосязи глав государств и правительств Евросоюза. Они решали, как собирать деньги на экономическое восстановение после пандемии.

Впрочем, председатель Еврокомиссии подвела оптимистичный итог:

«Лидеры единодушно согласились с тем, что суровость этого кризиса диктует амбициозный совместный ответ, сочетающий в себе солидарность, инвестиции и реформы, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - И также была рада услышать, что многие лидеры обязались сделать всё возможное для достижения соглашения в ближайшее время. Это значит, что нужно созвать еще один Европейский Совет до летних каникул".

Председатель Евросовета признал, что не удалось урегулировать все разногласия:

«Появляется консенсус, и это очень позитивно, - сказал Шарль Мишель, - Но нам не нужно недооценивать трудности».

Так называемые «бережливые» страны, в том числе Австрия, предлагают выделять кредиты и требовать при этом проведения реформа. Канцлер Себастьян Курц написал в твиттере:

«Необходимо обсудить, на что будут тратиться деньги, как их распределять, и с какими условиями это увязать.

Италия и другие южные страны предпочитают получать безвозвратные гранты. Премьер-министра Джузеппе Конте написал:

«ЕС сделал ещё один шаг вперед».

Прорывом можно считать и то, что канцлер Ангела Меркель подтвердила своё согласие с идеей раздела долгового бремени всеми странами, включая Германию. Если так, то Евросоюз сможет занимать деньги на рынках капитала от имени всех своих членов.

Следующий Саммит уже назначен на середину июля.

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