Джонсон надеется, что Великобритания вернется к нормальной жизни к Рождеству

Великобритания делает еще один осторожный шаг на пути к нормальной жизни после пандемии коронавируса. В Англии, крупнейшей административно-политической части королевства, в свои офисы должны вернуться миллионы граждан. Как рассказал премьер-министр Борис Джонсон, правительство откажется от требования к британцам по возможности работать дистанционно. Выбирать форму труда для своих подчиненных власти предлагают руководству фирм и предприятий.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Вместо того, чтобы призывать британцев работать из дома, правительство собирается предоставить большую свободу действий работодателям, и просить их принимать решения о том, как их сотрудники могут выполнять свои функции безопасно". Речь идет о том, чтобы люди не подвергались риску, и, чтобы работодатели следовали рекомендациям, указанным в директивах по COVID-19.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. COVID-19 унес жизни более 45 тысяч подданных королевства. Джонсон заявил, что при необходимости, ограничения будут введены снова: "В тех случаях, когда это оправдано, правительство сможет закрывать помещения или целые районы, вводить особые распоряжения, призывая граждан оставаться дома, не выходить за пределы ряда округов, вводить ограничения на собрания, или ограничивать работу транспорта, обслуживающего определенные зоны".

С первого августа в Англии откроются катки, боулинги и казино. С октября, если все пойдет хорошо, - крупные спортивные площадки. Другие административно политические части королевства - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сами определяют свою эпидемиологическую политику. К Рождеству, надеется премьер, жизнь в стране вернется в обычное русло.