Носить или не носить маску? - вот в чём вопрос

Вот уже больше месяца, как ношение масок в общественном транспорте является в Великобритании обязательным. За последнюю неделю в столице было выписано всего 14 штрафов для тех, кто не соблюдает правил, сообщили в Департаменте транспорта Лондона (TFL).

Некоторые, как эта девушка, не верят в то, что маски - панацея: "Я ношу её, потому что можно поплатиться за невыполнение этого требования. Но когда никто не видит, приспускаю маску", - говорит она.

По данным Грэхема Дали, главы подразделения Лондонского транспорта по контролю за рисками, на сегодняшний день 90 % пассажиров носят маски. На вопрос корреспондента Euronews, можно ли сделать что-то еще для усиления контроля, он отвечает: "С 15 июня, когда ношение маски стало обязательным, мы заняли гибкую позицию. Мы не хотели идти на конфронтацию и сразу начинать наказывать людей. Но с 4 июля мы ужесточили позицию и не пустили несколько тысяч человек без маски, объяснив им, почему".

С 24 июля ношение масок стало обязательным и в магазинах. штраф за неисполнение

может достигать 100 фунтов стерлингов. Но в столичном супермаркете Sainsbury признаются, что не собираются выгонять клиентов без маски. И многие этим пользуются.

“Почему многие в Англии просто не готовы соблюдать новые правила?”- задаётся вопросом корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

Обозреватели в ответ напоминают, что Великобритания стала одной из последних стран в Европе, которая ввела рекомендацию носить маски. Ещё совсем недавно правительство утверждало, что не располагает доказательствами пользы этого защитного средства от коронавируса.

Многие помнят, как 3 апреля заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там заявил, что «нет никаких доказательств того, что ношение масок населением влияет на распространение болезни в обществе». Лишь 11 мая премьер-министр Борис Джонсон посоветовал согражданам "носить маски из ткани в закрытых помещениях". В связи с этим эксперты призывают британское правительство к последовательности.

"Думаю, нам нужны более жёсткие правила. Правительство должно обеспечить их соблюдение, выписывать штрафы на месте. Следует дать понять, что за отказом носить маску последует санкция, потому что риск велик, вирус все ещё здесь. Нас наверняка ждёт вторая волна и ужасная зима”, - говорит профессор иммунологии из Лондонского университета Метрополитен Гари МакЛин.

Великобритания остаётся самой пострадавшей от эпидемии страной Европы: жертвами Covid-19 здесь стали без малого 46 тысяч человек.