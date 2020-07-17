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Германия

Рэмбо из Шварцвальда задержан

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 Мария Горковская
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Рэмбо из Шварцвальда задержан
Авторское право  Siobhan Starrs/AP
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Рэмбо из Шварцвальда задержан. Именно так немецкие СМИ прозвали мужчину, который в воскресенье разоружил правоохранителей, попытавшихся проверить его документы, и скрылся в лесу недалеко от города Оппенау в земле Баден-Вюртемберг. На его поиски были брошены сотни полицейских, направлены вертолеты. Операция продолжалась пять дней.

Все это время местные детские сады оставались закрытыми. Ранее в ходе расследования открытого в отношении 31-летнего Ива Рауша уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ полиция обнаружила на его телефоне детскую порнографию.

Мужчина неоднократно судим, в том числе за кражи и вооруженные нападения. Десять лет назад он попал в тюрьму после того, как тяжело ранил знакомую из арбалета.

При задержании правоохранители изъяли у него четыре единицы огнестрельного оружия, лук, стрелы и нож.

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