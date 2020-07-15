"Они защищены от коронавируса": в Москве выписаны первые добровольцы

Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, покинула московский госпиталь имени Бурденко. В течение месяца врачи проверяли реакцию 18 человек на препарат, разработанный исследовательским центром им.Гамалеи. Учёные заявляют, что на этом завершилась первая фаза испытаний, а вторая закончится в течение двух недель. Таким образом, в ограниченном объёме вакцина будет готова к применению в августе, а промышленное производство рассчитывают развернуть в сентябре.

Светлана Волчихина, заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь:

"Первая группа добровольцев состояла из двух подгрупп: первая подгруппа получила первый компонент, вторая - второй компонент. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются и они защищены от коронавируса".

В среду российский минздрав сообщил, что полностью отказался от закупок антикоронавирусной продукции за рубежом: речь идёт и о тестах, и о защитных средствах, и об антивирусных препаратах.

Между тем за пределами России тоже сообщают об успехах в разработке вакцин. В Оксфорде завершили второй этап исследований препарата, созданного британско-шведской компанией. К завершению третьей фазы будут выделены производственные мощности для двух миллиардов доз.

Американская компания "Модерна" сообщила об успехе первого этапа тестов своей вакцины. Обнаружено несколько побочных эффектов, но, по словам медиков, ни один из них не сочтён опасным настолько, чтобы приостанавливать испытания.