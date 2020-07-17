Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы

Болельщики ПФК "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы: "королевский клуб" в 34-й раз выиграл национальный чемпионат. Причем, сделал это досрочно: в 37-м туре команда взяла верх над соперниками из "Вильярреала" со счетом 2:1. Идущая на втором месте "Барселона" за тур до конца "Ла Лиги" отстает от лидеров на 7 очков. В этом году мадридцы обратились к своим фанатам с просьбой не собираться у фонтана Сибелес - традиционного места торжеств по таким случаям - в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Послушались любимый клуб не все.