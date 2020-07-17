Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы

Болельщики ПФК "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы: "королевский клуб" в 34-й раз выиграл национальный чемпионат. Причем, сделал это досрочно: в 37-м туре команда взяла верх над соперниками из "Вильярреала" со счетом 2:1. Идущая на втором месте "Барселона" за тур до конца "Ла Лиги" отстает от лидеров на 7 очков. В этом году мадридцы обратились к своим фанатам с просьбой не собираться у фонтана Сибелес - традиционного места торжеств по таким случаям - в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Послушались любимый клуб не все.
Другие No Comment
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment
В штате Флорида за решетку попал кенгуру
Тайваньский парламент закидали "водяными бомбами"
Бангладеш: кругом вода
На Гвадалахару обрушился ливень
"Дикий запад" в Сербии
Дельфины вышли на прогулку
В Индии растет число жертв наводнений и оползней
Кейптаун в пене, как в снегу
Сильный пожар на НПЗ в Китае
Безрассудный концерт в Ницце
"Диснейуорлд" во Флориде открылся в разгар пандемии
В провинции Фуцзянь объявлен "красный" уровень опасности
Сильное наводнение в Японии
Протест итальянских невест
Театр "Ла Скала" вновь открылся после карантина
Обновлённый "Ла Фениче" ждёт любителей оперы