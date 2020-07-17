Самое интересное за неделю в рубрике No Comment

"Дикий запад" в Сербии
Сербское село Водице превратили в городок с Дикого запада: посреди пандемии там работает огромный тематический парк. Сам город назвали Эль Пасо сити, а "индейская деревня" получила имя в честь знаменитого вождя Сидящего Быка.
Бэнкси и коронавирус
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в лондонском метро граффити на тему коронавируса. В вагонах подземки появились узнаваемые черные крысы — образ, символизирующий для него борьбу за выживание.
Грызуны изображены в медицинских масках и с антисептиком. Для рисунков Бэнкси использовал голубую краску, напоминающую цвет маски. Той же краской художник оставил подпись на стене вагона.
Сильный пожар на НПЗ в Китае
Три человека получили ранения и двое пропали без вести в результате взрыва и последующего пожара на заводе энергетической компании "Чжоюэ" в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, взрыв произошел во время ремонтных работ. Затем возгорания произошли на территории завода, где расположены цистерны с горючими веществами.
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