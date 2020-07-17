Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура

Тому Муру - 100 лет. Он - ветеран Второй мировой войны и рыцарь. Это звание Муру присвоили после того, как он собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей, ведущих борьбу с коронавирусом нового типа.

Торжественная церемония посвящения в рыцари состоялась на территории Виндзорского замка, где Ее Величество Елизавета II вместе с супругом с середины марта соблюдает режим самоизоляции. Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии, в котором принимала участие 94-летняя королева. Чтобы свести к минимуму риск передачи вируса, церемония проходила не в закрытом помещении, а во дворе замка. Мур приблизился к Ее Величеству ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI. Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом. Общаясь с прессой, Мур, пользующийся колесными ходунками, пошутил, что, если опустится на колени, то уже никогда больше не сможет подняться.

Ранее Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.

Ветеран приобрел мировую известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 метров, но не остановился и обошел сад 200 раз.