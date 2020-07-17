В штате Флорида за решетку попало кенгуру

Полиция американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида) "арестовала" необычного нарушителя общественного порядка. По улицам в течение нескольких часов разгуливало кенгуру. Животное по кличке Джек сбежало от своего владельца. Чтобы поймать и усадить в автомобиль кенгуру, стражам порядка пришлось проявить изрядную сноровку. Джека владельцу не вернут, поскольку в этом городе не разрешается держать кенгуру. Сумчатое животное, как сообщается, переправят в Палм-Бич и отдадут в надежные руки.