Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"

Дружеские кивки и касания локтей вместо привычных рукопожатий, маски вместо улыбок. Лидеры Европейского Союза впервые с начала пандемии коронавируса встретились в Брюсселе лично. Ликвидация последствий вызванного коронавирусом кризиса - основная тема переговоров. Главам государств предстоит в течение двух дней обсудить принятие бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также план восстановления экономики Евросоюза на 750 млрд евро.