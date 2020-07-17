Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Венгрия

Самоизоляция в фокусе: фотографы рассказывают о своем карантине

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
Самоизоляция в фокусе: фотографы рассказывают о своем карантине
Авторское право  AP
Размер текста Aa Aa

Опустевшие улицы, уроки йоги в зуме, усталые лица родственников. Как пережили самоизоляцию фотографы? В будапештском Центре Роберта Капы проходит выставка работ, сделанных этой весной на фоне распространения коронавируса в Венгерии. В течение восьми недель публика увидит кадры 39 мастеров.

"Я активно слежу за профилями в Instagram самых знаменитых венгерских фотографов. Почти все они отразили в своих работах тему пандемии и карантина", - говорит Балаж Гашпар, куратор выставки.

Кто-то по-новому взглянул на своих близких, кто-то предпочел исследовать преобразившееся городское пространство. Объединяет всех одно: попытка понять, как повлияли на человека последние месяцы и вернемся ли мы когда-нибудь к прежней жизни?

"Моя задумка - показать, что я чувствую в опустевшем Будапеште. Рассказать о страхе перед невидимым врагом, о неопределенности", - рассказывает Юдит Домбовари, фотограф.

Выставка продлится до 16 августа.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube